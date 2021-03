Paulo Brissos canta as redes sociais

“Redes Sociais”, é o novo single do cantor e compositor português Paulo Brissos.

Neste tema, Paulo Brissos faz uma sátira às “redes sociais” e às novas profissões que surgiram com elas.

Depois de uma conversa com os músicos da banda, e já durante a gravação do álbum, constatou-se que todos tinham alguma relação com esta realidade. As plataformas digitais são agora para alguns a ilusão de uma forma fácil de ganhar dinheiro. Claro que tudo dá o seu trabalho e para se ter sucesso em algo temos que ser bons e profissionais no que fazemos.

É nesse contexto também que Paulo Brissos nos apresenta neste novo single de qualidade. Numa produção cuidada, dividida com o músico Pedro Vidal (Jorge Palma, Blind Zero, Desconectados), com uma sonoridade Pop/Rock bem definida, letra bem estruturada, num arranjo objetivo, onde podemos ouvir licks de guitarra bluesy bem ao seu estilo.

Paulo Brissos, regressa então com este tema e promete-nos mais dois singles para este ano junto com o lançamento do álbum mais para o fim do ano.

De lembrar, que Paulo Brissos, tem sido um dos mais ativos compositores portugueses (conta com sete álbuns de originais) e participação em várias bandas sonoras de séries e telenovelas como Terra Mãe, Olhar da Serpente, Ana e os 7, Sentimentos, Mar de Paixão ou O Sábio entre outras.