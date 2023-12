Paulo Alves vai treinar o Lugo da terceira divisão espanhola

O antigo futebolista internacional português Paulo Alves foi anunciado como o novo treinador do Lugo, orientando o clube galego da terceira divisão espanhola até ao final da época.

“Experiência, método e amplo conhecimento são alguns dos garantes da sua proposta. Entre os seus sucessos estão duas promoções à primeira divisão portuguesa, com o Gil Vicente e o Moreirense, e um segundo lugar na Taça da Liga portuguesa”, elogia o CD Lugo.

Paulo Alves, que leva consigo a sua equipa técnica, vai substituir Pedro Munitis que apenas venceu um dos últimos quatro jogos, deixando a equipa no oitavo lugar, com 26 pontos, a nove do Celta de Vigo B, que lidera.

Esta vai ser a terceira experiência de Paulo Alves no estrangeiro, depois de orientar os iranianos do FC Nassaji Mazandaran e o Ohod Club, da Arábia Saudita.

Enquanto futebolista, Paulo Alves notabilizou-se ao serviço do Sporting, Sporting de Braga e os ingleses do West Ham, entre outros.