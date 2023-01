Paulinho leva Sporting à final da Taça da Liga

O Sporting garantiu, esta terça-feira, a sua sétima presença na final da Taça da Liga depois de vencer o Arouca, por 2-1, em jogo das ‘meias’, com dois golos de Paulinho.

Em Leiria, no duelo entre duas equipas da I Liga, o Sporting adiantou-se no marcador com um golo do avançado Paulinho, aos 45+7, mas o Arouca chegou ao empate aos 58, por intermédio do palestiniano Oday Dabbagh, com Paulinho a bisar na partida aos 82 e a garantir o triunfo dos ‘leões’.

O Sporting já venceu a Taça da Liga por quatro vezes, em 2017/18, 2018/19, 2020/21 e 2021/2022, e vai marcar presença na final pela sétima vez, enfrentando no jogo decisivo o vencedor da partida entre o campeão nacional FC Porto e o Académico de Viseu, da II Liga, que se disputa na quarta-feira.