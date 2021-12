Paulinho infetado desfalca Sporting

Paulinho está em isolamento, depois de ter tido um teste positivo ao novo coronavírus, e vai falhar os próximos jogos do Sporting.

A infeção foi revelada nos testes antigénio efetuados pela equipa ‘leonina’ na quarta-feira, após o regresso dos Países Baixos, onde a formação comandada por Rúben Amorim foi batida por 4-2 pelo Ajax.

Paulinho, que foi suplente utilizado no jogo da Liga dos Campeões, foi o único elemento dos ‘leões’ infetado.

No Sporting, que tem efetuado testes com regularidade a todos os jogadores e ‘staff’, o defesa central Coates ainda está em isolamento, depois de também ter testado positivo no início do mês.

Paulinho vai agora cumprir o período de isolamento e falha os próximos jogos dos ‘leões’, sendo que o avançado já estava impedido de alinhar na próxima jornada, frente ao Boavista, uma vez que está castigado por ter completado uma série de cartões amarelos.