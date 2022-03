Paula Rego no Museu Picasso de Málaga

A aclamada pintora portuguesa Paula Rego terá retrospetiva na cidade espanhola de Málaga. Com 87 anos, vai ser alvo de retrospetiva entre 26 de abril e 21 de agosto.

Segundo o museu do Sul de Espanha, onde o trabalho estará exposto, a artista «redefiniu a arte figurativa e revolucionou a representação das mulheres”. Paula Rego é uma artista insubornável que viveu durante o Estado Novo, mas nunca possuiu as histórias que brotavam da sua cabeça e pontuavam as telas, como escreve o El Trapezio.

Das 80 obras que vão ser expostas, destacam-se colagens, pinturas e desenhos que vão desde os anos 60 aos anos 2000. Estas obras, durante as décadas de 1960 e 1970, mostravam emocionalmente oposição à ditadura graças a caricaturas e notícias que inspiraram a pintora anglófila. A artista, que retratou oficialmente o presidente da república Jorge Sampaio, nos seus trabalhos aborda temas políticos, sociais e que tocam de perto no mundo feminino.

Paula Rego tem obras em coleções públicas e privadas (como a Gulbenkian) por todo o mundo. Os quadros de Rego estiveram presentes na última ArcoMadrid e no Festival Internacional da Impressão e Arte no Papel de Bilbao, em Espanha.