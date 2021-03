Paula Rego cruza fronteiras através da arte

A artista portuguesa Paula Rego vai estar representada na exposição transnacional “Diversity United”, com trabalhos de 90 artistas de 34 países, que irá viajar por Berlim, Moscovo e Paris, de maio a julho, para promover a arte contemporânea europeia.

“Diversity United. Contemporary European Art” é o título da exposição, de elogio à diversidade, que deverá ser inaugurada a 04 de maio, em Berlim, para mostrar a vitalidade da arte atual nos países do continente europeu, desde Portugal à Rússia, da Noruega à Turquia.

A mostra, iniciativa da Foundation for Art and Culture – Bonn, uma organização privada alemã, sem fins lucrativos, fundada em 1986 para apoiar projetos artísticos e culturais, irá reunir artistas de várias gerações, géneros e regiões da Europa, focando temas como liberdade, democracia, migrações, território, identidade pessoal e política.

Além de Paula Rego, entre os 90 artistas de várias gerações e nacionalidades, com obras representadas, estarão Anselm Kiefer, Adrian Ghenie, Gilbert & George, Antony Gormley, Manuel Graf, Boris Mikhailov, Yan Pei–Ming, Richard Mosse, Ekaterina Muromtseva, Ulla von Brandenburg, Sanja Iveković, Isaac Julien, Georg Baselitz e Cristina Lucas, de Espanha.

O objetivo da mostra é também sublinhar a importância da arte e da interação social, segundo Walter Smerling, presidente da fundação e mentor do projeto: “A exposição pode ser entendida como um comentário sobre o tempo que vivemos, colocando perguntas sobre o atual e o desejado estado da liberdade, dignidade e respeito. Terá o poder de surpreender-nos com trabalhos visionários e poéticos, ilustrando as faces criativas da Europa em toda a sua incrível diversidade”.

Serão ainda convidados cerca de 20 artistas a criar novas obras, comissionadas pela organização.

Os artistas representados têm origem ou vivem na Albânia, Bélgica, Bósnia e Herzegovina, Bulgária, Dinamarca, Alemanha, Estónia, Finlândia, França, Grécia, Irlanda, Islândia, Itália, Kosovo, Croácia, Letónia, Moldávia, Países Baixos, Noruega, Áustria, Polónia, Roménia, Rússia, Suíça, Suécia, Sérvia, Eslováquia, Espanha, República Checa, Turquia, Hungria, Ucrânia e Reino Unido.

#portugalpositivo