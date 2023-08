Patrícia Gonçalves: de Amesterdão para Londres via Bragança

Patrícia Gonçalves é, aos 30 anos, mais uma jovem quadro da Deloitte, em Londres. A filha de antigos emigrantes na Holanda, naturais de Gondesende, no concelho de Bragança, foi a primeira da família a entrar no ensino superior.

Estudou na Universidade do Minho, mas depois recebeu uma bolsa de estudo no valor de mais de 80 mil euros da Universidade de Oxford para ali frequentar uma MBA mais ligada à gestão e administração, numa área de ensino bem diferente da sua.

A jovem, que cumpriu a instrução primária em Amesterdão, e regressou a Bragança com 10 anos onde estudou, rumando depois para a Universidade do Minho, onde fez a licenciatura em Psicologia.

“Logo durante o curso estive envolvida em organizações não governamentais. Fazia voluntariado. Durante sete anos estudei e trabalhei com uma organização internacional que dá oportunidades educativas a jovens, financiadas pela Comissão Europeia. Cheguei a ir a vários países, como Marrocos. Fiz muito voluntariado e fui eleita para o Conselho da Europa que tem uma estrutura ligada à juventude. Fiz isso dois anos”, contou ao jornal Mensageiro de Bragança.

Depois, Patrícia Gonçalves foi para o Parlamento Europeu, onde trabalhou em Bruxelas. “Trabalhava sempre com foco na área da sustentabilidade, em como conectar o mundo empresarial com a área da sustentabilidade, o que me levou para a consultadoria. Viajei e trabalhei em oito países diferentes”, observou.

Entretanto, já trabalhou no Dubai, Hong Kong, Filipinas, entre outros países. Atualmente, está no Reino Unido, onde é consultora da Deloitte. “Tenho trabalhado na área das alterações climáticas, o que à primeira vista não tem relação com a minha formação base em Psicologia. Por isso vou fazer um MBA em administração de empresas, ainda assim a Psicologia é muito importante porque trabalho com comportamento de consumidores, gestão de culturas e mudanças”, descreveu.