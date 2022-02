Patriarca ortodoxo defende guerra de Putin. Papa pede corredores humanitários

O patriarca ortodoxo russo Kirill classificou os opositores a Moscovo na Ucrânia como “forças do mal” que querem quebrar a unidade histórica entre os dois países, no quarto dia da invasão do país pela Rússia.

“Que Deus nos salve de a situação política atual na Ucrânia, país irmão que nos é próximo, ser usada de forma a que as forças do mal prevaleçam”, declarou Kirill durante o sermão dominical, citado pela agência Interfax.

Segundo o sacerdote, as “forças do mal” são as que “combatem a unidade” da igreja ortodoxa russa com os países descendentes da Rússia, um Estado medieval que é considerado ancestral, da Ucrânia e Bielorrússia.

Em 2019, a Ucrânia dotou-se de uma igreja ortodoxa independente do patriarcado de Moscovo, uma decisão histórica que pôs fim a 300 anos de tutela religiosa e provocou a cólera da Rússia e de Kirill.

“Devemos fazer tudo para preservar a paz entre os nossos povos e ao mesmo tempo proteger a nossa pátria histórica comum de todas as ações do exterior que possam destruir esta unidade”, prosseguiu o patriarca.

“Não devemos permitir às forças obscuras exteriores e hostis que gozem connosco”, acrescentou, apelando para a oração pelo “restabelecimento da paz” e as relações de “boa vizinhança”.

Por seu lado, o papa Francisco apelou à comunidade internacional para abrir “com urgência” corredores humanitários para acolher os refugiados que fogem da Ucrânia e procuram refúgio da invasão russa, considerando que os “que fazem a guerra esquecem a humanidade”.

“Quem faz a guerra esquece a humanidade, não se preocupa com a vida das pessoas, põe os seus próprios interesses e a ânsia pelo poder em primeiro lugar. Deixa-se levar pela lógica diabólica das armas e distancia-se do povo comum, que quer a paz. As pessoas comuns são sempre as verdadeiras vítimas de todos os conflitos, porque pagam com a sua pele a loucura da guerra”, disse Francisco após rezar o Angelus do palácio apostólico do Vaticano.

“Penso nos idosos, nos que procuram refúgio, nas mães que fogem com os seus filhos. São irmãos e irmãs para quem é urgente que se abram corredores humanitários e que sejam bem-vindos”, acrescentou.

Para o Papa Francisco, “aqueles que amam a paz, como diz a Constituição italiana, repudiam a guerra como elemento de ofensa à liberdade de outros povos e como meio de resolução de disputas internacionais”, recordando outras guerras no mundo, como as do “Iémen, Síria ou Etiópia”.

Finalmente, recordou o seu apelo para que os fiéis celebrem um dia de jejum e oração no dia 2 de Março, Quarta-feira de Cinzas, pela paz na Ucrânia e pelo fim das guerras.

O pontífice argentino falou no sábado por telefone com o Presidente ucraniano, Volodymir Zelenski, a quem manifestou a sua “dor profunda” pela guerra no país desencadeada pela invasão russa, enquanto na sexta-feira se dirigiu pessoalmente à embaixada russa junto da Santa Sé para ver o embaixador, Alexander Avdeev.

Depois, falou por telefone com o chefe da Igreja Greco-Católica Ucraniana, Sviatoslav Shevchuk, a quem garantiu que faria “tudo o que pudesse” nesta situação.