Patrão da Tech3 acredita que Miguel Oliveira vai lutar por vitórias

O patrão da equipa TEch3, o francês Hervé Poncharal, disse hoje acreditar que o piloto português Miguel Oliveira “vai lutar por vitórias” nas próximas corridas do Mundial de MotoGP.

Poncharal comentava, assim, o sexto lugar do piloto de 25 anos no Grande Prémio da República Checa, naquele que foi o melhor resultado de Miguel Oliveira na classe rainha do campeonato do Mundo de velocidade, numa prova em que a KTM conseguiu a sua primeira vitoria de sempre em MotoGP por intermédio do sul-africano Brad Binder.

O francês Hervé Poncharal lamentou “a posição de partida”, mas viu potencial para lutar pela vitória.

“Sempre que [Miguel Oliveira] estava sozinho, víamos que fazia tempos por volta semelhantes aos dos líderes, apesar de a distância já ser grande”, frisou.

Apesar disso, o diretor da Tech3 viu “claramente que o Miguel e a sua KTM RC16 podem fazer aquilo que o Brad Binder fez hoje”, sublinhou.

“A KTM conseguiu fazer uma mota forte e esperemos continuar a construir esta bela história já na próxima semana, na Áustria”, concluiu Hervé Poncharal.

Com o resultado de hoje, Miguel Oliveira subiu ao 12.º lugar do Mundial de pilotos, com 18 pontos.