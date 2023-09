Patinadora madeirense faz história em Campeonato Mundial 

Com apenas 14 anos, a atleta da seleção nacional, Madalena Costa, é Campeã do Mundo em patinagem artística, entrando para a história da modalidade a nível nacional. Esta é a primeira medalha de ouro em Patinagem Livre no escalão de Juniores para Portugal de sempre.

Na passada quarta-feira, a patinadora e atleta do Santacruzense, Madalena Costa, venceu o primeiro título de Campeã Mundial em Patinagem Livre no seu escalão, no Campeonato do Mundo de Patinagem Artística que tem estado a decorrer, de 19 a 30 de setembro, em Ibagué, na Colômbia.

Com 236.38 pontos conseguidos no conjunto dos dois programas da prova (Curto e Longo), Madalena tornou-se a primeira patinadora portuguesa a vencer um Mundial de Juniores, feito inédito na modalidade a nível nacional.

Desde o início da prova que Madalena se tem vindo a destacar das demais concorrentes. Tendo alcançado 87.66 pontos no Programa Curto, no passado dia 24, ficou à frente na prova de apuramento para a fase seguinte, com mais 20 pontos que a segunda classificada.

“Sinto que consegui superar as expectativas e honrar o meu país e as pessoas que acreditam e gostam de mim”, confessou a atleta no final da prova à Federação de Patinagem de Portugal (FPP).

Madalena já trazia consigo o título de Campeã da Europa, que venceu a 10 de setembro, em Itália, com um total de 247.97 pontos no escalão de Juvenis. Agora, a somar-lhe o título de Campeã do Mundo nos Juniores, a atleta do Santacruzense diz sentir-se “muito feliz e concretizada e que todo o trabalho foi valorizado e recompensado”.

Segundo a FPP, a atleta explica que os feitos traduzem as “muitas horas de treino e o abdicar de muitas coisas”, mas também a “confiança” que tem nela, assim como a dos selecionadores, da Federação e da sua mãe, que é também a sua treinadora.

A campeã mundial termina com agradecimentos a todos os que a apoiaram durante este percurso, e garante que vai continuar “a trabalhar para conquistar muitas mais coisas”. Ainda na mesma prova, a também atual Campeã da Europa de Solo Dance no escalão de Juniores, Catarina Craveiro, destacou-se nas provas mundiais, tendo terminando em quarto lugar no ranking final, com um total de 149,85 pontos.