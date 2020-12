Pasteur no dia de hoje

O ciêntista francês Louis Pasteur nasceu no dia 27 de Dezembro de 1822 em Besançon, região do Doubs, França, bem junto da Suíça.

Creio bem, pelo menos os meus contemporâneos – pessoal da dita meia idade, retêm alguns “jargãos” sobre Pasteur. Louis Pasteur, o químico francês que descobriu a vacina contra a “raiva” ou Hidrofovia, além de nos lembrarmos imediatamente que descobriu a penincilina.

Louis Pasteur foi bacteriologista que revolucionou vários mêtodos de combate a infecções, com muita importância e muita similitude nos dias de Covid-19.

Sintomático. Sintomático com os tempos que vivemos em que de um modo geral no mundo ocidental começou a vacinação contra o Covid 19.

Louis Pasteur introduziu um termo vocabular no nosso dia a dia, que é a “pasteurização”, derivação do seu nome, que consiste na conservação do leite, da cerveja e de algumas outas substância análogas.

O jovem Louis fez algumas incursões por Paris, onde hoje temos o Instituto Pasteur, e onde também figuram quadros seus que experimentou aos quinze anos, quando teve por ali umas oscilações acerca do que queria estudar, ou ser, como dizemos nos nossos dias, mas continuaria os estudos junto da família, no colégio junto a Besançon.

Besançon, cidade que por sinal se situa naquela região francesa que eu mais admiro. Ali tenho memórias, para mim da dimensão do que a cidade tem para a história francesa e não apenas.

Besençon além da uma vastíssima e diversidade na história de França, foi onde nasceram os irmãos Lumière e, por conseguinte no esplendoroso edifício onde havia de nascer o escritor Victor Hugo, autor de “Os Miseráveis”.

Louis Pasteur haveria de perecer em 28 de Setembro de 1875.

(Não pratico deliberadamente o chamado Acordo Ortográfico).