Pastelaria portuguesa com sucesso na Califórnia

O Portuguese Tasty Desserts em Santa Clara, na Califórnia, tem uma história familiar portuguesa no estado mais populoso dos EUA. Os melhores bolos, feitos a partir de receitas de família, incluem pastéis de nata, queijadas de côco, suspiros e malassadas, típico nos Açores.

Também são vendidos pães de canela perfumados, muitas vezes comprados para fazer rabanadas. Adequado para mergulhar no café, chá e leite são os biscoitos amanteigados portugueses da loja, feitos em cinco sabores – canela, limão, baunilha, amêndoa e anis. A loja importa de Portugal conservas de sardinha, queijo, manteiga, azeite e refrigerantes.

“O pão doce português é um best-seller. Fatiamos o nosso pão doce de graça”, disse Teresa de Freitas, proprietária da Portuguese Tasty Desserts com o marido, Nélio. “As pessoas compram pães doces para casamentos e aniversários. O pão doce também é muito consumido nas Festas Portuguesas”, noticiado pelo The Silicon Valley Voice.

“O nosso segundo best-seller são as malassadas portuguesas”, continuou Teresa. “Temos muitos clientes havaianos que pediram malassadas recheadas – temos de maracujá, morango e creme de ovo. Oferecemos malassadas apenas às quartas e sábados. Durante o Carnaval português, que é semelhante ao Mardi Gras da América, as pessoas consomem muitas malassadas”.

Quando tinha seis anos, Teresa e a sua família deixaram São Miguel, nos Açores, para morar em Santa Clara, onde ainda vive hoje. Na sua nova casa americana, a mãe costumava assar pão doce para a família e amigos num forno de pizza da garagem.

“Em 1981, os meus pais decidiram abrir uma padaria do outro lado da rua de onde estamos agora”, ressalta Teresa. “A padaria dos meus pais ficava na esquina da El Camino Real com a Main Street. Mas a câmara queria derrubar o prédio para meter outra pista no El Camino Real. Então, tivemos que nos mudar. Em 1986, mudámos a localização da nossa padaria para o Mervyn’s Plaza.

“Em 2000, o meu pai e a minha mãe queriam reformar-se”, referiu Teresa. “O meu marido e eu tínhamos filhos pequenos, então passámos a oportunidade de assumir o negócio. Assim, os meus pais venderam o negócio a outro casal português. Essa padaria fechou no ano passado”.

#portugalpositivo