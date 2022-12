Pastelaria Dionísio vai começar a exportar

A pastelaria Dionísio, com três lojas na Figueira da Foz e uma no Carriço (Pombal), prepara-se para exportar alguns dos seus produtos para o “mercado da saudade” europeu.

Os produtos são a típica doçaria figueirense, na qual se destacam as brisas da Figueira e as areias do Mondego.

A exportação deverá começar já em 2023.

Foi o gerente da empresa familiar, Pedro Boaventura, que avançou a notícia ao jornal As Beiras, no dia em que o mais antigo estabelecimento do grupo na Figueira da Foz, situado na rua Luís Carriço, celebrou 25 anos. “Vamos levar o nome de Dionísio Marques Agostinho (sogro e fundador da empresa, falecido em 2016) além-fronteiras. Estamos a pensar fazer uma linha de fabrico para exportar”, adiantou o empresário.