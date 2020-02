Passaporte pós-Brexit é impresso na Polónia e foi desenhado em França

A ministra do Interior britânica, Priti Patel, apresentou no sábado os novos passaportes britânicos que vão começar a ser emitidos em março e que recuperam a cor azul que tinham antes de 1988, quando o Reino Unido se juntou aos aliados da União Europeia e adotou os da cor de vinho. O irónico é que o novo documento foi desenhado pela empresa franco-holandesa Gemalt e é fabricado na Polónia. Contudo, os detalhes pessoais dos detentores do documento serão colocados só no Reino Unido.

Na apresentação, Patel mostrou-se animada por “o passaporte britânico estar mais uma vez entrelaçado com a identidade nacional” do Reino Unido. A ministra disse que o Brexit deu ao país “uma oportunidade única para forjar um novo caminho no mundo” e permitir o regresso ao “icónico desenho azul e dourado”.

Mas adversários do Brexit lembraram a ironia da situação. “Eu até gosto novo passaporte britânico desenhado em França e impresso na Polónia. É claro que o anterior — que permitia que os britânicos pudessem trabalhar, estudar e reformar-se livremente no seu próprio continente –era provavelmente mais útil. Mas é bonito. E o azul e dourado vão bem juntos”, escreveu no Twitter o ex-eurodeputado trabalhista Seb Dance.