Passaporte português já é tão forte quanto o francês

O passaporte português subiu recentemente à quinta posição num ranking do The Henley Passport Index, índice que se dedica a avaliar a importância de todos os passaportes a nível mundial.

De acordo com a última atualização do The Henley Passport Index, os detentores de passaporte português têm entrada garantida em 187 países, os mesmos que França, Irlanda, Países Baixos e Suécia.

Veja o top 10 mundial:

1 – Japão e Singapura (192 destinos)

2 – Alemanha e Coreia do Sul (190)

3 – Finlândia, Itália, Luxemburgo e Espanha (189)

4 – Áustria e Dinamarca (188)

5 – Portugal, França, Irlanda, Países Baixos e Suécia (187)

6 – Bélgica, Nova Zelândia e Suíça (186)

7 – República Checa, Grécia, Malta, Noruega, Reino Unido e Estados Unidos da América (185)

8 – Austrália e Canadá (184)

9 – Hungria (183)

10 -Lituânia, Polónia e Eslováquia (182)