Passagem ferroviária em Espanha terá toque português

A empresa AP – Bridge Construction Systems está responsável por uma parte de um viaduto para Alta Velocidade. A obra será um marco em Espanha e na Europa Ocidental.

O Viaduto de Arrazola terá marca portuguesa. O tabuleiro do viaduto (a parte horizontal onde o transporte passa) é da responsabilidade da AP – Bridge Construction Systems. A empresa já foi responsável por outras duas grandes obras em Espanha.

O Viaduto de Arrazola terá os maiores vãos (área do tabuleiro entre cada pé do viaduto) da Europa Ocidental. Entre cada pé estão 66 metros de distância, sendo o segundo maior com 60 metros de comprimento.

As outras duas obras em Espanha foram por cima do Rio Tejo e por cima de um afluente, o Almonte. Ambas foram construídas para Alta Velocidade, como refere a Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP).

O Viaduto de Arrazola faz parte da ligação entre Bilbau e Vitória, ambas no País Basco, como refere o El Diario Vasco. A conclusão da obra está prevista para 2023.

#portugalpositivo