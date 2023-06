Passado e presente dos portugueses no Canadá perpetuados online

O historiador Gilberto Fernandes lançou esta quinta-feira uma plataforma digital que retrata o passado e presente da diáspora portuguesa no Canadá no contexto dos 70 anos das relações diplomáticas bilaterais e do início da imigração portuguesa para o país.

“Num segundo momento este projeto vai ter uma exposição itinerante, no Toronto Metro Hall, com o website a estar associado à exposição. O site é o legado deste projeto”, explicou o luso-canadiano.

A página na internet ‘Movimento Perpétuo: A Diáspora Portuguesa no Canadá” e a exposição abordam “toda a imigração desde 1953, inclusive a clandestina”, mas também o desenvolvimento das comunidades e dos lusodescendentes, que vai além do momento da imigração.

No ano passado, Portugal e o Canadá celebraram 70 anos de relações diplomáticas (1952-2022). Este ano comemoram-se sete décadas desde a chegada dos primeiros imigrantes oficiais portugueses ao Canadá, em 1953. Nesse sentido, a embaixada portuguesa no Canadá contratou a empresa ‘Tempo Historical Consulting’ de Gilberto Fernandes, para produzir a exposição itinerante e criar a página na internet.

“Espero que a exposição também tenha longevidade. Mas o sítio na ‘web’ está pensado para ser o legado deste projeto, continuando para além da exposição, como uma plataforma útil, construída em colaboração com elementos da comunidade”, declarou.

Apesar de ter também muitos conteúdos, a exposição “é a ponta do icebergue do que está no ‘website’”.

A exposição estará patente ao público pela primeira vez entre 11 e 22 de setembro no Toronto Metro Hall.

Entre 2015 a 2017, Gilberto Fernandes foi correspondente no Canadá do programa da RTPi ‘Hora dos Portugueses’, o que lhe permitiu arquivar 100 testemunhos, tendo selecionado para estes projetos “70 indivíduos e organizações”.

A página na internet tem a vantagem de apresentar vários conteúdos da “diáspora portuguesa no Canadá”, não só a história, mas também a atualidade da comunidade portuguesa.

Na página da web estão documentadas dezenas de perfis de indivíduos e organizações luso-canadianas, diversos artefactos e materiais de arquivo digitalizados, passeios virtuais, vídeos, fotografias, gravações de áudio, cronologia interativa e outros conteúdos.

O ‘website’ ‘Movimento Perpétuo: A Diáspora Portuguesa no Canadá‘, foi lançado oficialmente esta quinta-feira, numa altura em que se celebra no Canadá o Mês da Herança Portuguesa no país.

Ambos os projetos têm o patrocínio do Instituto Camões e do sindicato da construção LiUNA Local 183.