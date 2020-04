Páscoa na pandemia: bispo do Porto abençoa diocese do alto da ponte

O bispo do Porto, D. Manuel Linda, vai abençoar este domingo de Páscoa, a diocese e o país, desde o tabuleiro superior da Ponte D. Luís, anunciou a diocese.

“Pelas 12h00, D. Manuel Linda, dará a bênção com o Santíssimo Sacramento no tabuleiro superior da Ponte D. Luís recuperando a tradição da ‘Procissão da Ressurreição’. Será logo após a Missa de Páscoa que decorrerá na Igreja de S. Lourenço (dos Grilos) no Seminário Maior do Porto”, informa o semanário diocesano ‘Voz Portucalense’.

No momento da bênção vão ser recordados os que morreram na pandemia, os doentes de Covid-19 e suas famílias, os profissionais de saúde e dos lares de idosos, rezando pela “graça de, brevemente, poder regressar à vida normal”.

“Na impossibilidade da realização dos tradicionais festejos de Páscoa devido à pandemia de coronavírus, o bispo do Porto, a pedido de muitos fiéis e com plena confiança na misericórdia divina, este ano será recuperada a secular ‘Procissão da Ressurreição’, promovendo a bênção com o Santíssimo Sacramento à Diocese do Porto e a Portugal”, explica o semanário diocesano.

A nota acrescenta que foram contactadas as autoridades locais, “tendo sido garantido que a polícia evitará todo e qualquer agregado de pessoas, com exceção da comunicação social”.