No âmbito do programa Esch 2022 – Capital Europeia da Cultura, a Livraria Pessoa, em conjunto com a Nuit de la Culture, está a organizar uma iniciativa literária com o objetivo de criar uma coletânea de textos intitulada: “Esch: Lieu de Mémoires”.

A coletânea visa reunir e ancorar memórias e histórias sobre a cidade de Esch-sur-Alzette.

Cada participante é convidado a escrever livremente sobre um tema que o liga à cidade de Esch-sur-Alzette.

O regulamento completo encontra-se aqui.