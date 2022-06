Partilhe a sua opinião sobre a relação que tem com Portugal

Deveria a Assembleia da República ter mais deputados eleitos pelo círculo da emigração? Que opinião têm as comunidades portuguesas sobre o voto eletrónico ou sobre os processos eleitorais? Faria sentido alargar o referendo aos portugueses residentes no estrangeiro? E do ponto de vista económico, será Portugal um país atrativo para os investidores da diáspora?

São algumas das questões constantes de um inquérito dirigido aos portugueses residentes no estrangeiro, promovido pela SEDES – Associação para o Desenvolvimento Económico e Social.

Este inquérito SEDES vai permitir ao Observatórios SEDES das Comunidades Portuguesas, reunir um conjunto de dados e informações relevantes para o debate das grandes questões ligadas aos portugueses que residem no estrangeiro, designadamente, a reaproximação, o reforço da participação cívica, económica e cultural, bem como o seu contributo para o desenvolvimento e crescimento do país.

Os resultados do inquérito serão divulgados no mês de junho, no âmbito das comemorações do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas.

Clique aqui para responder.