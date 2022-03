Partidos unânimes no apelo à participação nas eleições

“Estamos todos de acordo que é preciso votar”, disse um dos participantes no debate que teve lugar este domingo, uma organização do BOM DIA e do Nós Cá Fora, declaração confirmada por todos os candidatos, havendo mesmo quem pedisse um novo recorde de participação nesta repetição das eleições legislativas na Europa.

O debate contou com a participação de candidatos às eleições legislativas pelo círculo da Europa do Livre, Partido da Terra, RIR, BE, Nós Cidadãos, ADN, CDU, PSD, PS, PAN, Iniciativa Liberal, Volt, CDS-PP e MAS.

Os candidatos, interrogados na ordem em que aparecem no boletim de voto no círculo da Europa, tiveram a possibilidade, em três minutos, de apresentarem as propostas do partido que representam relativamente às reformas que devem ser efetuadas na Lei Eleitoral, tendo em consideração os problemas que levaram à repetição das eleições no círculo da Europa.

Não se regista entre os partidos participantes um consenso sobre a melhor forma de assegurar a participação eleitoral das comunidades – voto eletrónico, presencial, por correspondência ou outras modalidades -, mas todos concordam que as legislação precisa de revisão urgente, para que os portugueses emigrados sejam tratados da mesma forma que os residentes em Portugal.

Finalmente, os candidatos tiveram mais dois minutos para fazerem um resumo do programa eleitoral dos respetivos partidos relativamente às temáticas das comunidades portuguesas.

O tema debatido de forma mais acalorada foi a polémica que levou à repetição das eleições, mas as propinas no ensino de português registaram posições firmes da maioria dos partidos relativamente ao PS e PSD, ambos acusados de nada terem feito para acabar com o pagamento da mesma. A qualidade dos serviços consulares foi tema referido por quase todos os candidatos, que propuseram várias soluções que vão do aumento de recursos humanos a mais consulados.

O debate durou pouco mais de duas horas, contando com a participação de José Sebastião, cabeça de lista do MAS, Francisca Sampaio do CDS, Duarte Costa do Volt, Maria-Carolina Diniz da Iniciativa Liberal, Rogério castro do PAN, Nathalie de Oliveira do PS, Maria Ester Vargas do PSD, Joana Carvalho da CDU, Amílcar Martins do ADN, Paulo Viana do Nós Cidadãos, Teresa Soares do BE, Paulo Sousa do RIR, José Inácio Faria do Partido da Terra e Natércia Rodrigues Lopes do Livre.

Apesar de terem sido convidados, não participaram no debate representantes do PCTP/MRPP, Ergue-te, Aliança, PTP e Chega.

Veja aqui o debate na íntegra: