Partido Ergue-te propõe “antenas consulares” em zonas com mais emigrantes

Paulo Alexandre Rodrigues Martins, natural de Lisboa, com 57 anos de idade, divorciado, com uma filha e um neto, é militante do partido Ergue-te! desde 2013 (então chamado PNR).

Técnico administrativo na área da construção civil, há mais de 30 anos, tem como paixões as motos, as caminhadas e a pesca. Nacionalista desde sempre, diz adoptar a divisa de Salazar, “Deus, Pátria, Família”.

Residente no concelho de Sintra, já foi candidato à Câmara de Sintra, em 2016 e cabeça-de-lista por Évora nas últimas legislativas. Paulo Martins (na foto abaixo) candidata-se agora pelo círculo eleitoral da Europa por sentir que “os nossos compatriotas se encontram pouco acompanhados”.

Nunca emigrou nem se sentiu forçado a isso, mas elogia a coragem de quem o resolveu fazer. “Os nossos emigrantes, não só têm sido convidados a abandonar a pátria pelos sucessivos governos, como depois, lá fora, desprezados por eles, como se pode ver, de forma mais gritante, no caso dos espoliados do BES, em que o estado português nada fez em seu apoio”, diz o candidato.

Se for eleito deputado, Paulo Martins pretende lutar por uma melhor cobertura do ensino da língua portuguesa e da história de Portugal junto das comunidades de portugueses na Europa. Quer também propor “Antenas Consulares, ou seja, postos consulares com um ou dois funcionários, em zonas com maior densidade de portugueses e que estejam longe de algum consulado; e implementar aplicações consulares para telemóveis, agilizando a comunicação e serviços entre consulados e comunidades portuguesas.

Além de Paulo Martins, o Ergue-te candidata Sónia da Veiga Peres em segundo lugar pela Europa. Os suplentes são Maria Odete Patrocínio e Vítor Pinho da Silva.