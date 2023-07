Partido AfD conseguiu conquistar uma presidência de Câmara

Actualmente observa-se na Europa uma grande insegurança das populações causada sobretudo por uma forma de governação virada para o improviso e para acções mais próprias de manada. Como, há falta de disputa pública sobre os problemas reais da sociedade entre os principais partidos do arco do governo, parte da discussão e dos problemas são transferidos para os partidos marginais.

Isso dá a impressão que eles é que são a causa dos problemas, quando o que eles fazem é questionar as medidas governamentais provocadoras da insatisfação geral. O que se passa na discussão política da sociedade alemã relativamente ao partido AfD, acontece em Portugal em relação ao Chega. Os partidos mais representativos em vez de corrigirem a sua conduta governamental preferem continuar a caminho do orgulhosamente sós!

Para cúmulo, os cidadãos inseguros e descontentes que não manifestem simpatia pela coligação dos partidos governantes ainda são acusados publicamente de se alienarem dos processos democráticos…

No sistema democrático partidário, quanto mais consciente for o povo maior diferenciação de partidos haverá…

Neste panorama os partidos procuram desviar as atenções dos próprios erros para as disputas partidárias, para partidos fora do arco da governação. Assim como o capitalismo renano com a economia social de mercado (na época da guerra fria) conseguiu equilibrar liberdade e responsabilidade, subsidiariedade e solidariedade entre as pessoas, também os governos e partidos actuais, a nível político, deveriam tratar, na discussão pública, os seus interesses específicos de forma complementar sem difamar nem negar o direito à existência a partidos rivais!…

Na Alemanha a AfD conseguiu eleger agora um Presidente da Câmara, apesar das contínuas campanhas da imprensa contra o partido. As últimas sondagens apresentam resultados da AfD iguais ao do SPD.

Segundo investigações da Forsa, os apoiantes do partido Alternativa para a Alemanha pertencem à classe média clássica – trabalhadores e empregados de meia-idade…

O povo sente-se não representado e não levado a sério. 79% de entrevistados estão insatisfeitos com o governo federal e dois terços dos “eleitores da pesquisa do AfD” são, eleitores de protesto que pretendem apenas actuar como corretivo.

Os partidos do governo semáforo em vez de combaterem a AfD indiferenciadamente deveriam deixar-se questionar e repensar a própria posição…

A discussão sobre democracia e concorrência partidária é de envergonhar a própria democracia e tudo se poderia resumir nas frases de Leonardo da Vinci: “Aquele que mais possui, mais medo tem de perdê-lo” e “Quem pensa pouco, erra muito.”

António CD Justo