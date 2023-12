Partido ADN quer indemnizações para “vítimas das vacinas covid”

O partido ADN quer garantir apoio jurídico aos portugueses “que tiveram reacções adversas, sequelas ou efeitos colaterais, nomeadamente, tromboses, miocardites ou cancros-turbo, bem como aos familiares daqueles que morreram devido aos efeitos secundários das chamadas “vacinas covid-19” e pretendam processar as farmacêuticas que as distribuíram, os laboratórios que as criaram, os governantes que impuseram regras inconstitucionais para coagir a toma das mesmas e o Estado português”, pode ler-se em comunicado enviado às redações.

O ADN – Alternativa Democrática Nacional, considera que “ao longo dos últimos três anos já são conhecidas milhões de reacções adversas por todo mundo às “vacinas covid-19”, sem que, em Portugal, tenham sido apuradas as responsabilidades” e, aponta desde já aqueles que considera serem responsáveis: “as multinacionais que ganharam biliões de euros com uma pandemia imposta por tecnocratas não eleitos, aos políticos corruptos e a um Estado subserviente às poderosas organizações privadas que controlam o fluxo de capitais Mundial”.

O objetivo do ADN é “reunir provas concretas e objectivas deste crime contra a humanidade, consideramos que, este é o momento apropriado para impedirmos que tal não volte a acontecer” e obter apoios para as vítimas. Saiba mais aqui.