PARSUK arranca 2023 com novas caras

A PARSUK, Portuguese Association of Researchers and Students in the UK, anunciou os membros da nova Comissão Executiva que levará a cabo a missão da associação em 2023.

A PARSUK conta com Diogo Martins na presidência, Cidália Eusébio como vice-presidente e responsável pelas finanças, Ana Faro na vice-presidência e Pedro Alves como vice-presidente interno.

A coordenação fica entregue a Francisco Castro, coordenador da equipa da associação, Raquel Lima, coordenadora interna, Guilherme Oliveira, coordenador externo, Inês Santos, coordenadora de comuniçações e Inês de Almeida diretora de comunicações.

A PARSUK é uma organização independente, sem fins lucrativos ou afiliação política fundada em 2008, cujo público-alvo são estudantes, investigadores e trabalhadores pós-graduados portugueses de todas as áreas da ciência e investigação.