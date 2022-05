Parque Urbano de Gasperich deve abrir no próximo ano

Um parque maior que o Pentágono, nos EUA, vai abrir bem perto do centro do Luxemburgo. Terá capacidade de receber grandes eventos.

160 mil metros quadrados serão ocupados por um enorme espaço verde em Gasperich, na Cidade do Luxemburgo. O plano inclui também a presença de um lago com a dimensão de dois campos de futebol.

O espaço verá ainda plantadas cerca de 600 árvores e é descrito pelo vereador Serge Wilmes como um “oásis de tranquilidade”, como noticia o Contacto. O parque de Gasperich recebeu um investimento de seis milhões de euros e tinha abertura planeada inicialmente para este verão. Agora, prevê-se que a abertura seja na primavera do prróximo ano.

Com o rio Drosbach a passar no meio do parque, teve de ser restaurado para diminuir o risco de inundação. Também serão colocados peixes no rio a passar no parque.

A construção deverá começar em outubro e deverá estar concluída em junho de 2024.