Parque português entre os 10 mais bonitos da Europa

Depois de 400 zonas visitadas, a Musement elegeu os 10 parques mais bonitos da Europa. Um deles é no norte do país.

De entre várias visitas a parques nacionais e naturais na Europa, o Parque Nacional da Peneda-Gerês entrou no Top 10 do continente. Contando ainda com passagens por destinos insulares ou balcânicos, o nosso Gerês também foi incluído.

A app Musement, uma plataforma online para atividades, visitas ou museus, analisou várias avaliações no Google de mais de 400 zonas e identificou os parques mais populares. A maioria está no sul da Europa.

Como noticia a Flash, a Croácia tem os dois parques mais bonitos do velho continente. O Parque Nacional dos Lagos de Plitvice é o mais popular, que superou o Parque Nacional de Krka. Em ambos, a água é a grande atração.

Itália garante o terceiro e o sexto lugar, pelo Parque Nacional de Cinque Terre e o Parque Nacional do Vesúvio, ambos juntos à costa oeste.

O quarto e o sétimo lugar vão para parques espanhóis. O Parque Nacional do Teide e o Parque Nacional de Timanfaya não são na Espanha continental, mas sim nas Ilhas Canárias, no Oceano Atlântico.

Os restantes três parques são britânicos, segundo a Musement. Em quinto lugar está o Parque Nacional de Peak District, entre as cidades de Manchester e Sheffield. O oitavo é garantido pelo Parque Nacional de Snowdonia, no País de Gales; enquanto que a fechar a contagem está o Parque Nacional New Forest no sul de Inglaterra.

O Parque Nacional da Peneda-Gerês consegue o nono lugar nos parâmetros da Musement, pela beleza que não é narrável.

