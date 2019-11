Parque das Nações acolhe megamercado de Natal

De 4 a 8 de dezembro, quarta-feira a domingo. É nestas datas que a FIL, no Parque das Nações, em Lisboa, se vai transformar num megamercado de Natal. O evento, que foi criado a pensar em toda a família, é de entrada gratuita.

É por lá que vai encontrar um espaço com venda de presentes únicos, uma área de degustação das melhores iguarias da época e, também, zonas dedicadas aos miúdos, com mascotes de desenhos animados e fotos com o Pai Natal, por exemplo.

O que também não vão faltar são decorações de Natal, presépios, artesanato, livros, moda e acessórios, ourivesaria e produtos relacionados com o desporto. Muitos deles são trabalho de pequenos artesãos que, inclusive, vão estar a personalizar peças ao vivo.

Contudo, este mercado não é criado apenas para compras. É por isso que vai ter “um espaço de experimentação e workshops e uma zona de lazer e diversão para todos”, garante a organização.

Há mais uma coisa que deve saber: o evento conta com vários produtos vegan, tanto alimentares como de outros géneros. Ou seja, pode aprender truques para fazer uma consoada vegan e, ainda, a decorar a casa só com produtos sustentáveis.

Porém, uma das grandes novidades do Natalis deste ano é a área de showcookings com alguns chefs, como Luís Machado, Luís Ferreira, António Costa, João Simões, Rita Oliveira e Irene Pimenta. Bacalhau natalício à moda do chef, sonhos de cenoura com calda de chocolate aromatizada de laranja e tronco de Natal com aproveitamento de claras de ovos são algumas das receitas que poderá aprender a preparar.

O evento vai decorrer nos dias 4, 5 e 8 de dezembro, entre as 15 e as 21 horas. Nos restantes dias, isto é, 6 e 7, o horário prolonga-se até às 23 horas.