Parlamento solidário com comunidade na África do Sul devido a inundações

A Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidade Portuguesas aprovou esta terça-feira, no parlamento, por unanimidade, um voto de solidariedade com as vítimas das intempéries na província sul-africana de Kwazulu-Natal, particularmente com a comunidade portuguesa radicada no país.

“A Assembleia da República manifesta o seu pesar e a sua solidariedade para com as vítimas das intempéries no estado de KwaZulu-Natal, em particular para com a comunidade portuguesa e lusodescendente radicada na África do Sul, pela calamidade que está a afetar as suas vidas”, lê-se no texto que juntou as propostas apresentadas previamente pelo PS e PCP.

Os deputados reiteram “a união de esforços no apoio às autoridades da República da África do Sul, tendo em vista a recuperação das zonas atingidas, e para que rapidamente se salvaguarde a segurança de todos”.

A África do Sul, atingida por inundações mortais sem precedentes em abril, foi novamente afetada em maio por intempéries.

Chuvas torrenciais mataram quase 450 pessoas, no final de abril, em inundações e provocaram deslizamentos de terra. Os sobreviventes permaneceram 10 dias sem acesso a água potável.

As obras de reconstrução ainda estavam em andamento, após a destruição estimada em várias centenas de milhões de euros.

Estas novas inundações afetaram novamente as infraestruturas, estradas, pontes e edifícios danificados.

A área metropolitana de Durban tem 3,9 milhões de habitantes.

Aberto ao oceano Índico, o seu porto é um dos principais terminais marítimos de África.

A África do Sul é, geralmente, poupada pelas tempestades que atingem regularmente os seus vizinhos, como Moçambique ou Madagáscar.