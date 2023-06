Parlamento Europeu: PAN e Livre integram grupo dos Verdes

O partido português Livre foi eleito membro dos Verdes Europeus, numa votação que decorreu no sábado em Viena, que permitiu ainda ao Pessoas-Animais-Natureza (PAN) a adesão como membro associado.

A adesão dos dois partidos portugueses, confirmada oficialmente, foi votada no 37.º congresso do Partido Verde Europeu, que terminou no sábado em Viena.

Em comunicado, o partido Livre explica que 89,7% dos membros dos Verdes Europeus votaram a favor, 6% abstiveram-se e 4,3% votaram contra.

“Em Portugal o Livre será o único membro de pleno direito do Partido Verde Europeu com estratégia autónoma, que concorre a eleições sozinho e que defende como os Verdes a integração europeia e de democratização do projeto europeu”, refere o partido.

Na rede social Twitter, a deputada e porta-voz do PAN congratulou-se também com a entrada nos Verdes Europeus, com o estatuto de membro associado, com 91,7% de votos a favor, 3,3% contra e 5% de abstenções.

“Uma Europa progressista é uma Europa verde, que passa agora a integrar também a causa animal no seu ADN”, escreveu Inês Sousa-Real.

Até agora, o Partido Verde Europeu só contava com uma força política portuguesa: o Partido Ecologista “Os Verdes” (PEV), que perdeu a representação na Assembleia da República em 2022.