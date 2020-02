Parlamento Europeu no Luxemburgo procura agentes de segurança

O Parlamento Europeu pretende recrutar 115 “Agentes de Segurança e de Prevenção” experientes, como agentes contratuais, na área da vigilância, (grupo de funções I (GF I)), para trabalhar no Luxemburgo.

O contrato terá inicialmente a duração de um ano e poderá ser renovado por mais um ano. Em caso de segunda renovação, o contrato pode ser celebrado por tempo indeterminado. Após os dois primeiros anos de serviço, os agentes recrutados serão igualmente elegíveis para efeitos de progressão na categoria do GF I.

A entrada em funções pode ocorrer a partir de fevereiro de 2021, com uma remuneração mensal mínima indicativa 2.074 euros. Para além do salário e dos subsídios, têm ainda benefícios adicionais: seguro de doença do agente e da respetiva família; regime de pensões das instituições da União Europeia; seguro contra os riscos de acidente; regime de seguro de desemprego; acesso às Escolas Europeias e às creches.

Para poderem concorrer, os candidatos devem estar no pleno gozo dos seus direitos cívicos, enquanto nacionais de um Estado-Membro da União; devem ter o ensino secundário e experiência profissional relevante; o domínio do francês e/ou do inglês será considerado uma vantagem.

A candidatura é efetuada por via eletrónica, no sítio Internet do EPSO até dia 28 de fevereiro.