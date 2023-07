Parlamento argentino homenageia comunidade portuguesa

A Câmara de Deputados da Argentina vai homenagear na segunda-feira o Clube Português da Grande Buenos Aires, reconhecendo a sua história que, simbolicamente, uniu o Tejo ao Rio da Prata.

“Esta distinção é realmente muito importante. Foi aprovada pelos deputados e constitui o primeiro reconhecimento de um poder republicano da Argentina à história de 45 anos de uma instituição fundada por portugueses, contada através de um livro”, disse à Lusa o presidente do clube, Víctor Estanqueiro.

O reconhecimento centra-se no livro “Clube Português da Grande Buenos Aires: do Rio Tejo ao Rio da Prata”, lançado em agosto de 2021, sobre a trajetória da maior instituição lusitana na Argentina, com três mil sócios.

“Entendemos que é uma conquista para a nossa comunidade porque a história que o livro conta é praticamente a mesma da grande maioria dos clubes portugueses na Argentina. Por isso, estarão os representantes da grande maioria das instituições portuguesas na Argentina”, disse Víctor Estanqueiro.

Das 15 instituições portuguesas no país, duas estão na cidade de Buenos Aires e oito em municípios próximos da capital argentina.

Para além da homenagem protocolar, a cerimónia contará também com a atuação do “Dançares da Nossa Terra”, um dos dois ranchos folclóricos nascidos no Clube e que acaba de completar 30 anos da sua fundação.

“Neste momento, o grupo representa a instituição, sendo a sua alma viva. É um orgulho termos sido os escolhidos para representar a cultura portuguesa neste momento tão valioso. Somos o grupo folclórico português que mais viajou pela Argentina. Agora, temos também esse reconhecimento ao completarmos 30 anos”, disse à Lusa o português José Aniceto Domingos, atual representante e um dos fundadores do Dançares da Nossa Terra.

O reconhecimento da Câmara de Deputados foi impulsionado pela legisladora Brenda Vargas Matyi, sem ascendência portuguesa, mas eleita pelo distrito de La Matanza, o mais populoso da região de Buenos Aires, e onde se encontra o Clube Português da Grande Buenos Aires, fundado em 23 de agosto de 1978 por 200 portugueses.

A homenagem foi uma iniciativa parlamentar aprovada pelos legisladores, que pediram à Embaixada de Portugal autorização formal para tocar o hino português e para erguer a bandeira de Portugal.

A Menção de Honra denomina-se “Dr. Juan Bautista Alberdi”, antigo deputado em 1878, cujos textos jurídicos foram fonte para a primeira Constituição argentina em 1853. A menção honrosa foi atribuída pela primeira vez em 2010, tendo sido homenageados escritores, historiadores e artistas argentinos e agora pela primeira vez a uma instituição e portuguesa. Nenhuma outra comunidade nem estrangeiros foram premiados.

“Tudo isso valoriza ainda mais esta homenagem porque a torna inédita. Não há antecedentes nem iniciativas diplomáticas por trás. Há, sim, um reconhecimento da nossa história que canaliza a força de uma imigração e que se revelou uma valiosa contribuição à sociedade argentina ao longo de mais de quatro décadas”, concluiu Víctor Estanqueiro.