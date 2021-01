Parlamento aprova relatório de Paulo Pisco sobre programa da CE

Foi aprovado esta quinta-feira na Comissão dos Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas da Assembleia da República o relatório do deputado Paulo Pisco sobre o Programa de Trabalho da Comissão Europeia para 2021.

Trata-se de “um documento onde estão as prioridades da União Europeia para combater a crise sanitária, económica e social decorrente da pandemia de covid-19”, explicou ao BOM DIA o parlamentar eleito pela emigração portuguesa na Europa.

Na parte de política externa, “destaque para a distribuição universal na Europa e no mundo da vacina, o reforço do multilaterialismo, a revisão da diretiva sobre proteção consular ou as relações com áfrica, entre outros assuntos”, destaca Paulo Pisco.

Leia aqui o documento completo:

RELATÓRIO SOBRE O PROGRAMA DE TRABALHO DA COMISSÃO EUROPEIA