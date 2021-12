Paris volta a colocar máscara e limita Ano Novo

A Prefeitura de Polícia de Paris apresentou novas restrições, para se adaptar à nova vaga epidémica e à rápida disseminação da variante Ómicron em França.

Entre estas medidas, o uso de máscara em particular voltará a ser obrigatório nas ruas de Paris a partir de sexta-feira e os bares terão de encerrar às duas horas da manhã na noite de Ano Novo e na noite seguinte.

A obrigatoriedade de uso de máscara em Paris aplica-se a maiores de 11 anos, “com exceção de pessoas que circulam dentro de veículos, ciclistas e outros veículos de duas rodas” ou “praticantes de atividades desportivas”, especificou a Prefeitura.

No resto da Ile-de-France, as prefeituras impuseram a obrigação de usar máscara ao ar livre durante as celebrações da véspera de Ano Novo e no fim de semana de 1 e 2 de janeiro nos departamentos de Val-d’Oise, Hauts- de-Seine e Val-de-Marne, bem como nas aglomerações de Essonne e nos centros das aglomerações de Yvelines.