Paris: reforço consular aguarda decisão das Finanças

O Ministério dos Negócios Estrangeiros pediu reforço consular de mais de 100 funcionários para os diferentes postos consulares no mundo e Paris, onde há seis meses de espera para emissão do cartão do cidadão, vai ter reforço “robusto”.

“É evidente que Paris vai ter aqui um papel importante. Nós sabemos que há necessidade de um reforço robusto. Isso vai acontecer”, garantiu à agência Lusa Berta Nunes, secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, sem avançar o número preciso de novos funcionários.

A secretária de Estado esteve hoje Paris para participar na conferência “Portugal Positivo“, organizada pelo BOM DIA.

Entre os convidados e conferencistas estiveram também o Embaixador de Portugal em França, Torres Pereira, o Cônsul-Geral em Paris, Carlos Oliveira e os dois deputados portugueses eleitos pela Europa.

Berta Nunes explicou que o Ministério dos Negócios Estrangeiros já pediu um reforço de mais de 100 funcionários para os diferentes consulados no Mundo, estando agora à espera da resposta do Ministério dos Finanças, com a governante a manifestar-se otimista quanto a uma resposta positiva.

“Todos os anos temos vindo a reforçar o pessoal consular. Os serviços públicos foram muito impactados pela pandemia e necessitam de uma atenção especial”, reconheceu.

Quanto aos prazos para as marcações de cartão de cidadão e passaporte no Consulado Geral de Paris, a secretária de Estado quer cortar a espera da comunidade portuguesa na capital francesa para metade com este reforço.

“Queremos que o prazo de espera não ultrapasse dois ou três meses”, concluiu.