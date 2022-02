Paris não vai tolerar “comboios da liberdade”

A polícia francesa anunciou esta quarta-feira que os “comboios da liberdade”, inspirados pelo movimento lançado no Canadá, que planeavam “bloquear a capital francesa” a partir de sexta-feira, seriam proibidos em Paris.

“Será criado um mecanismo específico para evitar bloqueios de estradas e para multar e prender os infratores”, acrescentaram as autoridades numa declaração.

Recorde que os protestos no Canadá contra as medidas sanitárias preventivas da covid-19 têm levado a uma maior mobilização também nos Estados Unidos, com os manifestantes a mostrarem-se contra a vacinação obrigatória e a “tirania” médica.