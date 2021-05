Paris na cimeira social do Porto

Anne Hidalgo, Presidente da Câmara de Paris, vai estar esta quinta-feira no Porto “para trazer a voz das cidades à Cimeira Social Europeia”

A autarca de Paris, desloca-se ao Porto para a Cimeira Social Europeia, acompanhada do seu vereador e vice-presidente, Hermano Sanches Ruivo.

Diante da emergência climática e social, Hidalgo defenderá nomeadamente “a ação das autoridades locais, pioneiras na luta contra as mudanças climáticas e pela justiça social, na linha de frente na gestão da crise sanitária e no acesso direto destas ao financiamento previsto no plano de recuperação europeu”, pode ler-se em comunicado enviado pela autarquia parisiense ao BOM DIA.

Na quinta-feira, Anne Hidalgo participa na conferência organizada pelos grupo europeu dos Partidos Socialistas e pelo grupo Socialistas e Democratas no Parlamento Europeu, onde intervém num painel sobre “O Bem-Estar Sustentável Começa Agora”, que conta ainda com António Costa, primeiro-ministro português, Stefan Lofven, primeiro-ministro sueco, e David Sassoli, presidente do Parlamento Europeu.

Na sexta-feira, 7 de maio, durante a Cimeira Social Europeia, Anne Hidalgo participará no primeiro painel subordinado ao tema “Emprego e trabalho”.

A Presidente da Câmara de Paris diz pretender insistir no “papel preponderante das cidades na redução das emissões de gases com efeito de estufa e relembrar que o seu acesso aos fundos previstos pelo plano europeu de recuperação sustentável é essencial, ambos para cumprir os compromissos do Acordo de Paris e construir um modelo económico capaz de lutar na raiz contra as injustiças sociais”.

Antes da Cimeira, a Presidente da Câmara de Paris irá reunir-se com António Costa, Stefan Löfven, primeiro-ministro sueco, bem como com Elisa Ferreira, comissária europeia responsável pela coesão e reformas.