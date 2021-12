Como é do conhecimento público não fui escolhido pela Direcção Nacional do PSD para integrar as listas de candidatos a Deputados à Assembleia da República.

Termina assim um percurso como Parlamentar em que tive sempre como objectivo principal a defesa das nossas Comunidades espalhadas pelo mundo.

Um percurso que iniciei sendo apelidado como o Deputado emigrante.

Mas também um percurso que me levou a ser Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Vice-Presidente da Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas, Coordenador dos Deputados do meu Grupo Parlamentar , tanto na Comissão de Negócios Estrangeiros como na Comissão dos Assuntos Europeus, Presidente do Grupo Parlamentar de Amizade Portugal-França e no plano internacional a ser eleito Presidente da Sub-Comissão da Educação, Juventude e Desporto do Conselho da Europa.

Foi um percurso desafiante e que me levou a contactar a verdadeira realidade do nosso país. Uma realidade assente no mundo das nossas comunidades às quais tenho que agradecer o apoio, a compreensão e, sobretudo, agradecer a possibilidade que me deram de as representar na Assembleia da República.

Foi um privilégio e uma honra ser o tal Deputado emigrante.

Agora, volto para junto da minha comunidade, da minha família e de uma região que tanto diz para várias gerações de Portugueses.

No entanto, esta será apenas mais uma etapa da minha vida política pois irei, tal como fiz sempre, continuar a lutar pela defesa dos interesses das comunidades portuguesas e assim servir o meu país.

“Paris me voilá”

Carlos Alberto Gonçalves