Paris já tem um Atlético e o clube tem mão portuguesa

O FC Gobelins presidido pelo lusodescendente Frederico Pereira decidiu mudar o nome do clube para Atlético de Paris, ou na versão oficial, Paris 13 Atletico.

O jornal Le Parisien noticia esta semana a mudança de nome deste clube que tem registado uma ascensão surpreendente: tendo começado na liga departamental, o Atletico milita agora na Nationale 2 francesa.

O deputado Carlos Gonçalves explica que “a alteração de nome do clube da Nationale 2 francesa foi inspirada no histórico Atlético Clube de Portugal”. Frederico Pereira, além de presidente do clube, e ex-jogador de futebol, é o dono da marca de equipamentos desportivos Skita que tem equipado a equipa principal do Atlético de Lisboa.

“É desta colaboração com o nosso Atlético que surgiu a ideia da mudança de nome”, explica o deputado do PSD que vive na região parisiense.

Fernando Pereira disse ao jornal Le Parisien que a mudança de nome também se prende com o facto de “Gobelins” ser visto como pejorativo (em português, goblins ou duendes). O presidente do novo Atlético de Paris recorda que o “pequeno clube” já não é tão pequeno como isso, com mais de 1.500 sócios. “Atletico soa grande e vai dar-nos uma grandeza e atrair mais adeptos”, defende Fernando Pereira.