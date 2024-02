Paris homenageia os seus resistentes, incluindo portugueses

Para prestar homenagem, por ocasião da entrada de Missak Manouchian no Panteão, aos combatentes da resistência estrangeira e mais particularmente aos republicanos portugueses e espanhóis, um certo número de actos terão lugar no dia 21 de fevereiro, em Bordéus e Paris.

Em Paris, o conjunto de organizações que gere as celebrações, acaba de anunciar o programa para dia 21 de fevereiro.

Às 10 horas, na rue Victor Basch, número 36, em Montrouge, tem lugar uma cerimónia de colocação de coroas de flores, em memória de António Ferreira, combatente da resistência portuguesa assassinado pelos nazis, naquele bairro parisiense, a 24 de agosto de 1944.

Logo a seguir, às 11:30, na rue de Plaisance, acontece a cerimónia em memória de Missak Manouchian e dos membros do “l’affiche rouge”.

De tarde os eventos continuam. Às 14 horas, tem lugar uma deposição de coroas de flores em frente à placa, no jardim dos combatentes “Nueve”, em memória dos espanhóis que libertaram Paris em 24 de agosto de 1944.

Às 16 horas, na Mairie do 14.º arrondissement, Place Ferdinand Brunt, tem lugar uma conferência seguida de debate sobre os “Portugueses na Resistência em França, 1940-1945”; com Marie-Christine Volovitch Tavares, historiadora e vice-presidente do CERMI, Cristina Clímaco, historiadora da Universidade de Paris 8, e Georges Viaud, presidente da sociedade histórica e arqueológica do 14º arrondissement e presidente da delegação da Liga de Combatentes portugueses, de Paris.

