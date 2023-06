Paris: exposição sobre trabalhadores portugueses e espanhóis no Terceiro Reich

O Consulado Geral de Portugal em Paris vai inaugurar no dia 29 de junho, quinta-feira, por volta das 18h30, nos Salões Eça de Queirós, a exposição “Trabalhadores portugueses e espanhóis no Terceiro Reich (1940-1945)”. Cristina Climaco e Cláudia Ninhos vão estar ao comando da apresentação.

“A exposição baseia-se nas histórias de vida de trabalhadores portugueses e espanhóis, imigrantes e exilados em França ou recrutados em Espanha”, lê-se em comunicado enviado ao BOM DIA.

“Traça os caminhos que levaram estes estrangeiros a trabalhar no Reich, os constrangimentos da sua estadia, o quotidiano em território inimigo, o repatriamento… e testemunha a impotência perante a arbitrariedade de Vichy e a violência do regime nazi”, segundo a mesma fonte.

Sobre as apresentadoras, sabe-se que “Cláudia Ninhos é investigadora do Instituto de História Contemporânea (IHC) da Universidade Nova de Lisboa. O seu trabalho incide sobre o Holocausto, o acolhimento de refugiados em Portugal durante a Segunda Guerra Mundial e as relações luso-alemãs”.

Quanto a Cristina Clímaco, trata-se de “uma investigadora no Laboratoire d’Études Romanes (LER) da Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis. O seu trabalho centra-se no exílio e na emigração portuguesa em França e em Espanha no período do entreguerras. Encontra-se atualmente a desenvolver um projeto de investigação sobre os resistentes portugueses e de origem portuguesa”.