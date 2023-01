Paris: estão a tentar lançar fogo ao Santuário de Nossa Senhora de Fátima

O Santuário de Nossa Senhora de Fátima em Paris foi este fim de semana alvo de uma tentativa de incêndio, tendo a porta principal ficado visivelmente danificada. Este é já o segundo ataque à igreja desde o início do ano.

De acordo com o Lusojornal, já no passado dia 17 de janeiro, durante o início da manhã, um engenho inflamável tinha sido atirado para junto do edifício. No entanto, uma residente ter-se-á apercebido de um pequeno foco de incêndio e extinguiu-o com os próprios meios. De seguida, foram acionadas as autoridades para o local.

Segundo o reitor do santuário, Nuno Aurélio, no passado domingo, dia 22, pela mesma altura da manhã, um segundo ataque acabou mesmo por danificar a porta da igreja.

O Lusojornal adianta que a Polícia Judiciária francesa já está a investigar o caso, que se suspeita que tenha motivos “de raça, etnia, nação ou religião”.

O reitor Nuno Aurélio assumiu ainda que, como medida preventiva, será instalada videovigilância no exterior do edifício, embora descarte que se viva um clima de insegurança no santuário.