Paris: debate sobre igualdade de oportunidades com participação portuguesa

Liliana Rodrigues, professora universitária no Funchal, ex-deputada europeia e colunista do BOM DIA, participa este domingo num debate sobre igualdade de oportunidades promovido no âmbito do Dia da Europa em Paris.

O debate tem lugar das 18:00 às 20:30, subordinado ao tema “Éduquer l’égalité entre filles et garçons, femmes et hommes – un droit fondamental à réaliser”. A portuguesa participa no grupo de debate “Normes européennes et obligations des États”.

O debate será inaugurado pelo vice-presidente da Câmara de Paris, Hermano Sanches Ruivo, e conta ainda com a participação de mais duas portuguesas: a socióloga Isabel Romão e a criminologista Mariana Pinto.

“Farei a análise dos resultados do Plano de Ação de Género II (GAP II), pensado para os anos de 2016 a 2020, que visava acelerar o progresso na capacitação de mulheres e raparigas e salvaguardar os ganhos obtidos na igualdade de género nos últimos 25 anos, desde a adoção da Declaração de Pequim e sua Plataforma de Ação”, explicou ao BOM DIA Liliana Rodrigues.

A investigadora considera que “há um esforço visível e resultados positivos na integração da dimensão da igualdade de género e empoderamento das mulheres no seio das instituições da União Europeia, dos Estados-Membros e nos programas de cooperação e relações externas. No entanto, o Plano de Ação de Género II (GAP II) está desproporcionalmente focado em dados e análises quantitativas”, lamenta.

Liliana Rodrigues defende que é importante saber se as atividades propostas foram implementadas, mas “é ainda mais importante saber, de forma rigorosa e fundamentada, se essas medidas implementadas produziram e produzem os efeitos esperados. Se vamos na direção certa ou se precisamos de mudar de estratégia, sabendo sempre que essas estratégias deverão ter em consideração os diferentes contextos e prioridades de cada país ou região”. No caso da RAM, explica, são mantidos “percentualmente, dados semelhantes aos de 2017 ainda que, em termos de valores absolutos, o número de casos seja inferior aos anos precedentes”.

“O nosso objetivo deve ser comum e os média serão sempre fundamentais no alcance desse fim: a defesa intransigente dos direitos humanos como sinal de esperança e como “razão de ser” da humanidade em nós. Assim, devemos integrar a dimensão de género no diálogo de políticas sectoriais e cada região deve criar uma linha pesquisa, através de centros de investigação independentes, sobre as políticas de construção de conhecimento e monitorização da igualdade de género e empoderamento das mulheres a nível local e regional”, considera a docente universitária, completando que “o diálogo e coordenação regulares com as organizações da Sociedade Civil e outras partes interessadas, nomeadamente nas áreas dos direitos humanos, igualdade de género, educação, economia, saúde ou atores ambientais, e com a recolha regular de dados sobre violência de género, e destaco aqui a violência contra mulheres e meninas, será possível elaborar recomendações específicas para cada região e país e promover um desenvolvimento justo, mais democrático e livre, em nosso comunidades. Com o Plano de Ação de Género III (2021-2025) esperamos melhores resultados em todo o mundo do que aqueles que nos chegaram do plano anterior”.

Veja o programa completo do evento aqui.