Paris caiu em Newcastle

Que noite de sonho a que viveu o Newcastle neste seu regresso 20 anos depois ao palco maior da Europa do futebol.

E que arraso deu o histórico emblema do norte de Inglaterra ao todo-poderoso Paris St.-Germain, no qual Gonçalo Ramos foi titular ao lado de Mbappé, ambos com pólvora seca nesta noite de Liga dos Campeões.

Pelo contrário, o Newcastle foi fogo. Fogo de artifício a dar brilho à noite fria, e ao mesmo tempo tão escaldante, que se viveu no St. James’ Park.

Uma vitória por 4-1 que é a maior de sempre do emblema britânico na Champions e que apagou as superestrelas do PSG.