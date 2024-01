Paris atrai empresas portuguesas e mobiliário e decoração

Realiza-se de 18 a 22 de janeiro a primeira edição de 2024 da feira bianual de mobiliário e decoração Maison&Objet, no Parque de Exposições de Villepinte, em Paris.

Reconhecida pela qualidade, design e originalidade dos seus expositores, a Maison&Objet é uma das feiras internacionais mais importantes da fileira casa, e um local de prestígio para a apresentação de tendências. Abrangendo vários ramos (mobiliário, têxtil, bem-estar, mesa, iluminação, artigos decorativos, projetos e espaços de trabalho dedicados a temas específicos), realiza-se desde 1995, e na sua última edição de inverno contou com a presença de mais de 2.300 marcas de 60 países, e recebeu cerca de 67.400 visitantes (44% dos quais estrangeiros), ao longo de 7 pavilhões de exposição.

Em paralelo, este certame beneficia de uma excelente cobertura mediática, geralmente com uma participação de cerca de 1.000 jornalistas estrangeiros num total de 3 mil profissionais ligados à área dos media.

Nesta edição, em que o certame festeja o seu 30.º aniversário, 55 empresas/marcas portuguesas estarão representadas, numa mostra diversificada do que melhor se faz no nosso país, contando com o apoio da AICEP em Paris.

A lista dos expositores portugueses pode ser consultada aqui.

A terceira edição da Maison&Objet In The City, experiência complementar à edição de janeiro da feira, decorrerá de 17 a 22 de janeiro, onde mais de 100 marcas e criadores estarão em movimento pela cidade de Paris para apresentar o melhor do ecossistema da decoração.

Mais informações sobre os participantes desta edição aqui.