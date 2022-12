Paris a ferro e fogo após tiroteio mortal

A polícia francesa utilizou gás lacrimogéneo para dispersar manifestantes curdos junto a um centro cultural curdo no centro de Paris, diante do qual um homem matou hoje três pessoas.

De acordo com a AFP, os incidentes começaram quando a multidão se deparou com um cordão de agentes policiais que protegiam o ministro do Interior francês, Gérald Darmanin, que ali se deslocou para avaliar o andamento da investigação e dirigir-se à imprensa.

As forças da ordem atiraram granadas de gás lacrimogéneo sobre os manifestantes, que, por sua vez, lançaram objetos na sua direção, incendiaram contentores do lixo e erigiram barricadas na rua.