Paredes recebe europeu de hóquei em patins sub-23

A primeira edição do Campeonato da Europa de hóquei em patins em sub-23 vai ser disputada em Paredes, entre 04 e 08 de abril, anunciou a federação europeia.

Em comunicado, a World Skate Europe revelou a criação desta competição, com o objetivo de promover a evolução dos atletas, incentivando a competição, mas também permitir aos países avaliarem o nível de desenvolvimento dos seus jogadores.

Portugal, Espanha, Itália, Inglaterra e Suíça vão ser as cinco seleções participantes na competição, que vai ser disputada em formato de campeonato, com todas as equipas a defrontarem-se, a uma só volta.

A seleção portuguesa estreia-se na competição frente à Inglaterra, no dia 04 de abril, folga no dia seguinte, defrontando, depois, Itália, no dia 06, Suíça, no dia 07, e a Espanha, no último dia.