O que trouxe de volta o fascismo?

O conforto.

O sofá paralisa. A televisão paralisa. O álcool paralisa. As comidinhas paralisam. O consumo paralisa. O sair à noite paralisa. Ócio = anestesia.

O fascismo regressou porque as pessoas de esquerda, as únicas que podem travar a ascensão do fascismo (pois como é histórica e cientificamente demonstrável, o liberalismo leva ao fascismo) foram neutralizadas pela fatal preguiça que o conforto induz.

Indignação sem acção é derrota.

Pedro Fernandes Duarte