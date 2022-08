Paraciclistas portugueses competem no Canadá

Portugal vai estar representado por quatro paraciclistas nos Mundiais de ciclismo adaptado, que começam em 11 de agosto no Canadá, e na etapa da Taça do Mundo, que os antecede.

Além dos paralímpicos Luís Costa e Telmo Pinão, o selecionador José Marques convocou, para as duas competições, Bernardo Vieira e Flávio Pacheco.

Na etapa da Taça do Mundo, que decorre entre quinta-feira e domingo, no Quebec, Portugal entra em competição no primeiro dia com Luís Costa e Flávio Pacheco a disputarem os contrarrelógios individuais das classes H5 e H4, respetivamente.

Na sexta-feira, Bernardo Vieira, em C1, e Telmo Pinão, na classe C2, participam nos contrarrelógios das respetivas classes, que se disputam numa distância de 17,6 quilómetros.

No sábado Flávio Pacheco e Luís Costa enfrentam as provas de fundo, com uma extensão de 61,6 quilómetros, encerrando a participação lusa no domingo, com as provas de fundo de Bernardo Vieira e Telmo Pinão.

Após a etapa da Taça do Mundo, a seleção nacional desloca-se para Baie-Comeau, também no estado do Quebec, onde decorrerão os Mundiais, entre 11 e 14 de agosto.

