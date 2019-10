Daqui não vejo céu nenhum

o sol não cabe na estreita franja

entre o fim da minha vidraça

e o prédio em frente

o tampo da mesa estende-se até

onde espojo a minha exaustão

demasiado cansaço

intempestivo, inopinado.

Qual é a hedionda hipotenusa

desta ogrenta instalação

eu curvado em diagonal

sobre a mesa a imitar madeira

entre a porta de vidro e a janela

depressão, anticiclone, erosão

geografia, geometria dos meus dias

curva plana cujos pontos

equidistam da ponta onde começo

até à extremidade onde findo.

E no meio há o quê?

Puxa da calculadora

ou puxa pela cabeça

ou pela alma

ou pelos dedos

coloca bem a régua e o esquadro

e mede a tua intuição

estica a mente, mais, mais, mais!

Que ideia bastarda!

Mal assumo as horas lentas

o expediente rarefeito

como cada vez mais

o ar deste escritório.

E os ponteiros do relógio

tic tac tic tac tic tac

que passo militar é este

quem decidiu o minuto

e cortou os dias às tiras

e talhou os anos às fatias

e a mim?

Tantas paralelas perdidas.

Os meus dedos dobradiças

hesitam na escada que estala

lá fora o barulho da rua

aqui dentro eu apenas

experimentando furar

as barricadas de mim mesmo

galgando a ciência infusa.

JLC16092019